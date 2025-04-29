«Корзина доброты» собрала 6 т корма для бездомных животных в 2025 году

Увеличился охват проекта «Корзина доброты», направленного на помощь бездомным животным. К программе подключились 28 новых городов, где разместили 200 боксов для пожертвований, что вдвое больше, чем в 2024 году. Кроме того, количество приютов, регулярно получающих собранные товары, выросло с 28 до 47 благодаря поддержке торговой сети «Пятерочка» и благотворительных фондов X5 «Выручаем» и «Банк еды „Русь“».

Теперь пункты сбора корма для бездомных питомцев работают в 405 магазинах сети, расположенных в 59 городах и 11 населенных пунктах страны. Новые контейнеры установлены в следующих регионах:

ЦФО: Московская область (Протвино, Краснознаменск, Звенигород, Одинцово, Бронницы, Домодедово, Люберцы, Балашиха, Клин, Высоковск), Иваново, Рязань, Орел, Калужская (Калуга, Жуков, Обнинск) и Ярославская области (Ярославль, Рыбинск, Данилов).

СЗФО: Ленинградская (Всеволожск) и Вологодская области (Череповец).

ПФО: Татарстан (Бугульма), Удмуртия (Ижевск).

УФО: ХМАО (Нефтеюганск), Курган.

ДФО: Приморский край (Владивосток, Артем, Находка).

СФО: Томск и область (Северск); Красноярский (Минусинск) и Алтайский края (Барнаул).

Расширение проекта позволило передать приютам почти 6 т корма за первые 3 месяца 2025 года. Сейчас под опекой торговой сети находятся свыше 12 тыс. собак и 4 тыс. кошек, включая пожилых и животных с особыми потребностями.

Для участия в проекте достаточно приобрести в магазинах сети корм, наполнители, пеленки, игрушки или другие товары для животных и оставить их в специальных боксах у касс. Волонтеры, которые регулярно дежурят рядом с контейнерами, помогают покупателям узнать больше о нуждах приютов и знакомят их с историями подопечных.

«В приютах остро не хватает кормов для животных, особенно в небольших городах, и поэтому мы приняли решение расширить проект по установке коробов для сбора корма в магазинах. Это позволит системно помогать большему количеству подопечных. Каждый раз, когда мы видим, как к коробам несут корм — мы понимаем: людям не все равно. Поэтому способствуем возможности наших неравнодушных гостей заботиться о животных — доступно и просто, чтобы каждый мог внести свой вклад, рядом с домом или работой. Мы искренне верим, что, объединив усилия с нашими партнерами и покупателями, сможем подарить бездомным животным хоть чуточку тепла и заботы, в которых они так нуждаются», — отметила руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.