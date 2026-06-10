Корреспондент из Раменского записала обучающие ролики для студентов

Корреспондент проекта «Мой округ Раменский» Алина приняла участие в записи образовательных видеороликов на базе Центра опережающей профессиональной подготовки в Подмосковье. Проект направлен на развитие медиакомпетенций студентов системы СПО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серия видеороликов посвящена развитию навыков работы в сфере цифровых коммуникаций. Основная цель проекта — создание учебного контента, который поможет будущим медиаспециалистам освоить командную работу, медиаграмотность и современные методы создания цифрового продукта.

Проект организовали для команд молодежных медиацентров колледжей Московской области, в том числе Раменского колледжа и Раменского дорожно-строительного техникума. Студенты получили возможность поработать с практическими кейсами, расширить профессиональные знания и приобрести опыт подготовки медиаконтента.

Алина выступила в роли практикующего специалиста и поделилась реальным опытом работы корреспондента. Она рассказала о специфике профессии и актуальных требованиях к контенту на современных информационных площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.