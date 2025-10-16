Королеву могут присвоить почетное звание «Город трудовой доблести»

Инициаторами присвоения городу данного звания выступили ветераны городского округа, предложение поддержали глава города Игорь Трифонов и местные депутаты.

«В военное время промышленность города Калининград-Королев работала безостановочно, постоянно производя новые виды вооружения и разнообразную продукцию для фронта. Например, завод № 380 занимался восстановлением боевых самолетов. Болшевский машиностроительный завод наладил выпуск мин разных типов, а фабрики „1 Мая“ и „Передовая текстильщица“ — тканей для парашютов, шинельного сукна и военной формы», — отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы добавил, что горожане трудились в цехах днем и ночью, проявляя трудовой героизм и самоотверженность.

«Наш долг — помнить об этом и передавать дальше эту великую память, наполненную подвигами простых людей — стариков, женщин и детей. В 2020 году „Единая Россия“ единогласно поддержала законодательную инициативу президента об установлении в стране звания „Город трудовой доблести“. Сегодня его носят 3 города Подмосковья — Подольск, Коломна и Ступино. Надеемся на поддержку президента и, как следствие, расширение этого почетного списка», — добавил Брынцалов.

Ходатайство о присвоении звания Мособлдума совместно с правительством региона направит президенту РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.

