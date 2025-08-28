Королевцам напомнили правила безопасности на железной дороге

Сотрудники железнодорожной инфраструктуры регулярно проводят рейды, направленные на предотвращение правонарушений и повышение уровня безопасности на транспорте.

Состоялся очередной рейд на станции «Подлипки-Дачные», в котором приняли участие представители администрации города и сотрудники по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская. Основная цель мероприятия — предупреждение транспортных правонарушений и недопущение детского травматизма.

Специалисты напомнили пассажирам о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных путях и раздавали информационные агитационные материалы, а также памятки с рекомендациями о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта.

В 2025 году в Королёве уже зафиксировано шесть смертельных случаев на железной дороге из-за несоблюдения основных правил безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.



«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.