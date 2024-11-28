«Королева марафонов» нарастила ресницы в СИЗО

На сегодняшнем судебном слушании, на котором обсуждалась судьба известной «королевы марафонов» Елены Блиновской, бизнесвумен появилась с наращенными ресницами. Согласно предварительной информации, ей позволили посетить салон красоты следственного изолятора, сообщает Life.ru .

Кроме «студии красоты для нехороших девочек», Блиновской разрешили посещать местный спортивный зал. На протяжении всего заседания она оставалась молчаливой, лишь в конце, не сдержав эмоций, пустила несколько слез. В это время обсуждали ИП, которые она вынуждала открывать своих сотрудников под угрозой увольнения, чтобы осуществлять через них финансовые операции.

Ранее стало известно, что Блиновской удалось найти покупателя своего загородного дома в Истре. Она продавала его за 750 млн рублей — эта сумма будет направлена на погашение долга.

Кроме того, выяснилось, что «королева марафонов» владеет элитной недвижимостью в Дубае.