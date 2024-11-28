«Королева марафонов» нарастила ресницы в СИЗО
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На сегодняшнем судебном слушании, на котором обсуждалась судьба известной «королевы марафонов» Елены Блиновской, бизнесвумен появилась с наращенными ресницами. Согласно предварительной информации, ей позволили посетить салон красоты следственного изолятора, сообщает Life.ru.
Кроме «студии красоты для нехороших девочек», Блиновской разрешили посещать местный спортивный зал. На протяжении всего заседания она оставалась молчаливой, лишь в конце, не сдержав эмоций, пустила несколько слез. В это время обсуждали ИП, которые она вынуждала открывать своих сотрудников под угрозой увольнения, чтобы осуществлять через них финансовые операции.
Ранее стало известно, что Блиновской удалось найти покупателя своего загородного дома в Истре. Она продавала его за 750 млн рублей — эта сумма будет направлена на погашение долга.
Кроме того, выяснилось, что «королева марафонов» владеет элитной недвижимостью в Дубае.