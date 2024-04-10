Королева красоты Малайзии добровольно сняла корону из-за танца с полуголыми тайцами

В Малайзии королева красоты лишилась титула из-за танца на отдыхе в Таиланде

В Сеть просочились кадры, на которых королева красоты Малайзии Виру Никах Теринсип танцует с полуголыми мужчинами в Таиланде. После вспыхнувшего скандала Теринсип лишилась титула, сообщает «МИР 24» со ссылкой на AsiaOne.

Поведение уже бывшей королевы красоты вызвало возмущение у части малайзийцев. Разгневанные сограждане полагают, что после триумфа на конкурсе Unduk Ngadau («Девушка, коронованная солнцем») Теринсип перешла в статус общественно значимого человека.

Таким личностям, по мнению недовольных жителей Малайзии, нельзя позволять себе подобные развлечения.

После разгоревшегося скандала девушка извинилась перед соотечественниками и по своей инициативе отказалась от звания «Королевы красоты».

Организаторы Unduk Ngadau, в свою очередь, одобрили отставку бывшей конкурсантки. Они также сочли, что Теринсип не соответствует образу мифической Хуминодун — по легенде, она пожертвовала собой во время засухи, стараясь сделать почву вновь плодородной и помочь малайзийскому народу.