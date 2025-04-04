Королев вошел в десятку лучших городов по индексу качества городской среды

Минстрой РФ опубликовал данные ежегодного исследования об индексе качества городской среды в российских городах. Московская область седьмой год подряд в тройке лидеров среди регионов, а Королев занял 9 место среди больших городов России по результатам исследования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в число лучших больших городов включены Реутов, Красногорск, Великий Новгород, Ханты-Мансийск, Одинцово, Долгопрудный, Люберцы, Арзамас, Видное.

Индекс рассчитывается на основании 36 индикаторов, включая показатели привлекательности озелененных территорий, безопасности, доступности общественного транспорта, разнообразия жилой застройки, среды для маломобильных граждан. Все это помогает сделать города более комфортными и развитыми.

В исследовании оценивались 1 116 городов России. Средний показатель качества городской среды в России вырос с 200 до 220 баллов.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.