Королев стал площадкой регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы -2026»

18 февраля в МЦК — Техникуме имени С. П. Королева стартовал региональный этап всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы 2026». Здесь свои навыки продемонстрируют более 80 студентов колледжей и техникумов из разных городов Подмосковья. Главные цели конкурса — поддержка талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета страны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На протяжении нескольких дней молодые мастера будут соревноваться в 14 различных профессиональных направлениях, включая токарное дело, кирпичную кладку, столярное и сварочное дело, слесарные работы, строительство зданий, монтаж инженерных коммуникаций и робототехнику.

Оценивают работы конкурсантов опытные эксперты и наставники по нескольким критериям: от соблюдения техники безопасности и заканчивая качеством готового изделия. Окончательные итоги регионального этапа будут подведены до конца февраля. Победители представят свои учебные заведения на следующем этапе соревнований.

Королевцы — постоянные участники соревнований по профессиональному мастерству. Техникум имени С. П. Королева принимает активное участие в чемпионатах с 2013 года, регулярно повышая квалификацию преподавателей и совершенствуя подготовку студентов.

