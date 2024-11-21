Королеские долголеты принимают участие во всероссийской акции «Тепло для героя»

В Королеве продолжается всероссийская акция «Тепло для героя» в поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Активными участниками акции стали члены клуба «Активное долголетие» городского округа Королев — они вяжут теплые шерстяные вещи. Более пятидесяти пар носков передали в пункт сбора долголеты для отправки в зону специальной военной операции.

Акция «Тепло для героя» становится важной возможностью не только оказать помощь и поддержку нашим военнослужащим, но и объединить людей разных возрастов за общей целью — проявить заботу и уважение к тем, кто стоит на защите нашей страны. Долголеты вяжут теплые шерстяные вещи, проявляя таким образом не только творческие способности и мастерство, но и искреннее желание поддержать тех, кто нуждается в тепле и заботе.

В рамках акции «Тепло для героя» все желающие могут отправить российским военнослужащим теплые вещи, письма со словами поддержки и подарок, связанный своими руками.

В Королеве пункт сбора размещён по адресу: ул. Циолковского, д. 6/12.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.