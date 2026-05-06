Коробку с георгиевскими лентами нашли на помойке в Васкелове
В Васкелове Ленинградской области неизвестные выбросили на помойку целую коробку с георгиевскими лентами, сообщает 47news.ru.
Местные жители обнаружили ее на Автоколонной улице 28 апреля. Помимо георгиевских лент, там лежали нагрудные значки и ленты российского триколора.
Люди сделали фото мусорного бака с коробкой и разместили в соцсетях, возмутившись произошедшему. Местные власти начали проверку.
Глава администрации Куйвозовского поселения Александр Горюшкин заявил, что коробку оставили при продаже дома. Жильцы, видимо, предполагали, что ее кто-то заберет.
Администрация решила взять ленты себе и использовать по назначению. Также м отметил, что Васкеловский сельский дом культуры, который находится рядом с местом обнаружения коробки, не имеет к произошедшему никакого отношения.
Георгиевская лента — это символ воинской славы в России. Ее публичное осквернение грозит административной или уголовной ответственностью.
