«Кормить надо всех детей»: психолог не поддержала скидки в столовых для отличников

В Госдуме РФ предложили делать скидки в школьных столовых для отличников, такой мерой якобы получится замотивировать других ребят учиться лучше. Детский психолог Ольга Усанова заявила, что ее ужаснула подобная идея российских законодателей, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению эксперта, если эту идею в действительности внедрят в школьную систему, то это негативно скажется на отношениях между самими учащимися. Усанова обратила внимание, что каждый ребенок индивидуален и имеет разные способности, в связи с чем далеко не все осилят учебу на одни пятерки.

«Я уже молчу о том, что многие родители сейчас берегут каждую копейку, и, исходя из соображений экономии, они могут давить на ребенка, требуя от него одних только пятерок ради этой несчастной скидки в буфете. <…> Кормить надо всех детей!» — высказалась эксперт.

Усанова также отметила, что ни как психолог, ни как человек не может понять, каким образом пищу можно превратить в мотивацию к лучшим отметкам в школе.