«Кормить надо всех детей»: психолог не поддержала скидки в столовых для отличников
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В Госдуме РФ предложили делать скидки в школьных столовых для отличников, такой мерой якобы получится замотивировать других ребят учиться лучше. Детский психолог Ольга Усанова заявила, что ее ужаснула подобная идея российских законодателей, сообщает Общественная Служба Новостей.
По мнению эксперта, если эту идею в действительности внедрят в школьную систему, то это негативно скажется на отношениях между самими учащимися. Усанова обратила внимание, что каждый ребенок индивидуален и имеет разные способности, в связи с чем далеко не все осилят учебу на одни пятерки.
«Я уже молчу о том, что многие родители сейчас берегут каждую копейку, и, исходя из соображений экономии, они могут давить на ребенка, требуя от него одних только пятерок ради этой несчастной скидки в буфете. <…> Кормить надо всех детей!» — высказалась эксперт.
Усанова также отметила, что ни как психолог, ни как человек не может понять, каким образом пищу можно превратить в мотивацию к лучшим отметкам в школе.