Корм и погрызушки: как избавить питомца от зубного камня в домашних условиях

При чистке зубов питомцу можно нечаянно повредить ему десны и вызвать гнойное воспаление. Для проведения этой процедуры лучше обратиться к специалисту, рассказал РИАМО главный ветеринарный врач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков.

До половины обращений в ветеринарные клиники связаны со стоматологическими вопросами. Самое востребованное — это чистка твердых зубных отложений — зубного камня. Это хирургическая процедура, которая выполняется в клиниках. Однако в домашних условиях можно избавиться от мягкого налета. Именно он формирует в дальнейшем зубной камень.

«Прежде всего главный критерий — это нагрузка на зубы, то есть надо грызть сухой корм, надо игрушки-погрызушки. То есть зубки у животного должны быть нагружены. Мягкое кормление — первообразное, достаточно быстро создает мягкий зубной налет на зубах. В дальнейшем он окаменевает, то есть становится тем самым зубным камнем. Насчет различных чисток зубов, как мы с вами зубной щеткой чистим, такое с собой сделать даст даже не каждое дрессированное животное, приученное с детства. У маленьких собак и кошек объема ротовой полости не хватит для правильной чистки, а неправильной мы повредим десны, что вызовет кровотечение, если животное, например, дернется», — сказал Шеляков.

Он уточнил, что кровотечение в полости пасти животного создаст благоприятную среду для размножения бактерий и микробов, что только усугубит ситуацию. Так может появиться не только зубной налет, а также воспаление и загноение.

По словам Шелякова, в ветеринарии есть ферментативные добавки в воду. Они работают схожим образом, как зубная паста у людей. Он отметил, что они помогают удалять именно мягкий налет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.