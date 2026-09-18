«Корги Отряд» проголосовал на выборах в Щелкове

Участники благотворительного и волонтерского движения «Корги Отряд» 18 сентября проголосовали на избирательном участке гимназии № 2 в Щелкове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье начался первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной думы и Московской областной думы.

Участники благотворительного и волонтерского движения «Корги Отряд» проголосовали на избирательном участке в гимназии № 2 в Щелкове. В движении участвуют собаки породы вельш-корги.

Команда занимается канистерапией и помогает детям с ДЦП и аутизмом, а также людям с посттравматическим синдромом. Часть участников работает в зоне спецоперации, участвуя в поисковых и гуманитарных миссиях. Обученные собаки помогают искать погибших в лесу, на открытой местности, в разрушенных зданиях и на воде.

Еще одно направление работы движения — психологическая поддержка военнослужащих и жителей новых территорий с посттравматическим синдромом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд „Защитники Отечества“, где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.