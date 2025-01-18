Корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря

На Балтийском море военные корабли НАТО начали патрулировать акваторию в рамках миссии Baltic Sentry, она якобы нужна для повышения осведомленности альянса на море, сообщает РИА Новости .

О начале миссии Baltic Sentry объявили после саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 января в Хельсинки.

Часть кораблей альянса встала на якорь в Минной гавани Таллина. Фрегат флота Нидерландов «Тромп» возглавляет эскадру.

Как рассказала телерадиокомпания ERR, большую роль в данном мероприятии играет сотрудничество ВМС Прибалтики, скандинавских стран, ФРГ, Польши. На борту «Тромпа» стоит вертолет, с помощью него можно вести наблюдение с моря.

Кроме того, в Baltic Sentry участвует гидролокационное судно. Оно может следить за обстановкой на морском дне, в том числе инспектировать имеющуюся подводную инфраструктуру.