Корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря
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На Балтийском море военные корабли НАТО начали патрулировать акваторию в рамках миссии Baltic Sentry, она якобы нужна для повышения осведомленности альянса на море, сообщает РИА Новости.
О начале миссии Baltic Sentry объявили после саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 января в Хельсинки.
Часть кораблей альянса встала на якорь в Минной гавани Таллина. Фрегат флота Нидерландов «Тромп» возглавляет эскадру.
Как рассказала телерадиокомпания ERR, большую роль в данном мероприятии играет сотрудничество ВМС Прибалтики, скандинавских стран, ФРГ, Польши. На борту «Тромпа» стоит вертолет, с помощью него можно вести наблюдение с моря.
Кроме того, в Baltic Sentry участвует гидролокационное судно. Оно может следить за обстановкой на морском дне, в том числе инспектировать имеющуюся подводную инфраструктуру.