Копперфильда заподозрили в массовых домогательствах к женщинам

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Копперфильда заподозрили в домогательствах к 16 женщинам и несовершеннолетним

Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда заподозрили в домогательствах к 16 женщинам и несовершеннолетним девушкам, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

«Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении», — утверждает издание со ссылкой на собственное расследование.

Случаи могли произойти с 1980-х по 2014 год, утверждается в публикации. Часть женщин утверждают, что они не достигли совершеннолетия в момент интимного общения со знаменитым фокусником и находились под влиянием наркотиков.

Газета утверждает, что взамен Копперфильд обещал своим визави помощь в продвижении карьеры.

Адвокаты иллюзиониста не согласны с предъявленными к нему претензиями, заключают авторы статьи.