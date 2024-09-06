Копирайтеры и редакторы стали менее востребованы из-за нейросетей

Из-за появления нейросетей компании стали реже искать копирайтеров и редакторов в штат. У этих специалистов также снизился и уровень зарплат, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на статистику сервиса поиска работы hh.

За первые восемь месяцев 2024 года на HeadHunter разместили всего 13,6 тыс. вакансий копирайтера. Показатель на 23% ниже, чем за то же время в 2023-м. Тогда было опубликовано 17,7 тыс. таких вакансий.

Из-за нейросетей терять работу начали и редакторы. С января по август 2024 года было опубликовано всего 7 тыс. таких вакансий против 12,6 тыс. за то же время в 2023-м.

Копирайтерам компании готовы платить в среднем 58 тыс. рублей в месяц, а редакторам — 65 тыс. При этом фирмы ищут специалистов, которые умеют работать с нейросетями при написании текстов.