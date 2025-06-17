Концертом отметили День России и День поселка жители Спутника

В местном Доме культуры Спутника прошли праздничные мероприятия. Жителям поселка зачитали приветственные адреса от главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и председателя совета депутатов Лидии Афанасьевой, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Зрителям представили творческие номера: песни, стихотворения о России, танцевальные композиции в исполнении полюбившихся солистов.

Представители общественных организаций провели мастер-класс по основам тактической медицины, показали, как быстро разобрать и собрать обратно автомат Калашникова и другое стрелковое оружие.

Такие патриотические мероприятия — это возможность каждого жителя почувствовать себя частью большой и сильной страны. Особенно важно, что в них активно участвует молодежь — будущее России.

Концерт в поселке Спутник стал частью масштабной патриотической программы, проводимой в Можайском округе ко Дню России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.