Концертом отметили День России и День поселка жители Спутника
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
В местном Доме культуры Спутника прошли праздничные мероприятия. Жителям поселка зачитали приветственные адреса от главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и председателя совета депутатов Лидии Афанасьевой, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Зрителям представили творческие номера: песни, стихотворения о России, танцевальные композиции в исполнении полюбившихся солистов.
Представители общественных организаций провели мастер-класс по основам тактической медицины, показали, как быстро разобрать и собрать обратно автомат Калашникова и другое стрелковое оружие.
Такие патриотические мероприятия — это возможность каждого жителя почувствовать себя частью большой и сильной страны. Особенно важно, что в них активно участвует молодежь — будущее России.
Концерт в поселке Спутник стал частью масштабной патриотической программы, проводимой в Можайском округе ко Дню России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа