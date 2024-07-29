Концертом Дубненского симфонического оркестра завершились праздничные выходные в Дубне

Дубненский симфонический оркестр почти в полном составе выступил в воскресенье на сцене Молодежной поляны Дубны, завершив программу праздничных мероприятий Дня города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для жителей прозвучали произведения Антонио Вивальди и Астора Пьяцоллы. Солировал дирижер оркестра, скрипач, лауреат международных конкурсов Сергей Поспелов.

Концерт собрал несколько сотен зрителей, которые с восторгом слушали симфоническую музыку под открытым небом. Пока взрослые наслаждались классическими произведениями известных композиторов, дети с удовольствием танцевали прямо на сцене.

Музыканты выступили в рамках проекта «Музыка на Волге», который стартовал этим летом в Дубне. Каждые выходные для всех жителей на открытых площадках левобережной и правобережной части города играют лучшие исполнители из Москвы и Подмосковья. Концерты собирают большое количество зрителей, которые слушают музыку, танцуют, подпевают исполнителям, отдыхают и заряжаются хорошим настроением на следующую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.