Концертная программа «Блины-оладушки» прошла в Химках

17 февраля масленичную неделю в Химках открыли праздничной концертной программой «Блины-оладушки», которая прошла в Доме культуры «Контакт». Именно с музыки и песен в округе начались традиционные народные гуляния, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Зал ДК «Контакт» был полон: зрители с улыбками встречали каждый номер. На сцене — творческие коллективы, которые создали по‑настоящему домашнюю атмосферу:

1. Хор русской народной песни «Сударушки» — исполнил любимые мелодии, знакомые с детства.

2. Артисты театра «Страна развлечений» и студии «Давай играть» — добавили празднику теплоты и задора.

По словам директора ДК «Контакт» Алины Шалимовой, Масленица — это не только веселый праздник, но и важная часть культурной памяти: «Хочется, чтобы культура оставалась живой, чтобы в этих ритмах и мелодиях люди чувствовали что-то родное. Масленица — это про встречу, про радость быть вместе, про ощущение большой семьи — с блинами, песнями и душой нараспашку».

Праздничные события на этом не заканчиваются. Для жителей и гостей округа подготовили насыщенную развлекательную программу.

Депутат Галина Болотова подчеркнула, что такие события помогают сохранять традиции и объединять людей вокруг культурного наследия России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.