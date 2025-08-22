Концертная площадка МТС Live Лето в Лужниках стала магнитом для молодежи

МТС проанализировала посещаемость летней концертно-развлекательной площадки МТС Live Лето в столичных «Лужниках», работавшей с 18 июня по 17 августа. Из общего количества гостей на молодежную категорию до 34 лет пришлось две трети посетителей. Наибольшей популярностью развлекательная площадка пользовалась среди молодых людей до 17 лет, передает пресс-служба компании.

В силу молодежного профиля аудитории, большинство гостей — 84% — не являются родителями, и две трети не являются владельцами личных автомобилей. Женская аудитория заметно преобладала над мужской — 54% к 46%, и ровно половина посетителей придерживаются здорового образа жизни.

За время работы площадки МТС Live Лето ее посетили жители 79 регионов РФ, а также гости из 67 стран, на которых пришлось 10% от всех посетителей. Большую часть гостей составили жители Московского региона — около 82%, из которых на посетителей из Московской области пришлось 24%, из Москвы — 58%.

В топ-3 российских региона, жители которых посетили мероприятия МТС Live Лето, вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край и Калужская область. Суммарно на них пришлось 4,5% от всех гостей.

В этом году зрители смогли открыть для себя новое имя — AY YOLA, а также услышать хиты OG BUDA, 25/17, SQWOZ BAB, Wildways, «Браво», «Йорш» и других. Особой популярностью среди собственных проектов МТС Live пользовались концерты LAB с Антоном Беляевым, MZLFF, «Кишлак» и «Три дня дождя», причем на шоу MZLFF и «Кишлака» были установлены рекорды по количеству зажженных фаеров — 240 и 350 соответственно.

Всего за два месяца на площадке было проведено 28 концертов, в которых приняли участие более 60 артистов.

Анализ проводился на платформе МТС Геоэффект на основе обезличенных данных пользователей сотовой связи.