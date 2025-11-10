Концерт Вани Дмитриенко в Москве едва не закончился давкой

Концерт известного певца Вани Дмитриенко едва закончился давкой. Поклонницы утверждают, что ушли с мероприятия в слезах, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел во Дворце спорта «Мегаспорт». Очевидцы рассказали, что организаторы не выпускали зрителей из зала во время выступления. Всех, кто пытался выйти, грубо выталкивали обратно. В результате у выхода образовалась большая толпа.

Из-за большого скопления людей другие зрители не могли ни разглядеть артиста, ни услышать его из-за громких криков охранников.

При этом PR-агент Дмитриенко Ирина утверждает, что ситуация была штатной. Выйти из зала зрителям не давали, чтобы не создавать толкучку в метро.

«Это обычная практика. Просто когда люди очень редко ходят на концерты, для них это нонсенс. Для тех людей, которые ходят часто на концерты, для них это не новость», — рассказала Ирина.

Она добавила, что поклонники исполнителя хита «Венера-Юпитер» заводят панику на пустом месте. На всех концертах людей выпускают группами.

