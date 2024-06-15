Концерт Тейлор Свифт в Швеции вызвал кратковременную инфляцию

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Фанаты Тейлор Свифт в Швеции повлияли на цены в стране

Фанаты Тейлор Свифт, которые приехали на концерт певицы в шведскую столицу Стокгольм, повлияли на рост цен в скандинавской стране, пишет РЕН ТВ .

180 тысяч человек приехали в Стокгольм, чтобы стать свидетелями выступления Свифт.

На время ее турне, только стоимость на отели выросла на 11% за месяц, пишет Bloomberg.

Инфляция заставила Центральный банк Швеции снизить процентную ставку до 3,75% и сделать привлекательнее кредиты для жителей страны.