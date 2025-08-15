Концерт, посвященный памяти Виктора Цоя, проведут в Балашихе

Это ежегодное событие проходит в Доме культуры «Кучино».

Участники Балашихинского клуба поэтов и музыкантов «Новая Лира» организовывают особый концерт для всех поклонников творчества легендарного поэта и музыканта.

Виктор Цой — это не просто имя, это символ целой эпохи, оставивший глубокий след в сердцах поклонников русского рока.

В программе вечера — исполнение знаменитых песен из репертуара Виктора Цоя и группы «Кино», а также стихи и песни, посвящённые памяти музыканта. Каждый сможет не только насладиться его творчеством, но и поделиться своими впечатлениями и чувствами.

Начало концерта в 16:00. Вход свободный.

Адрес проведения: г. о. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Центральная, д. 11.

Подробности по телефону: 8 (498) 620-16-02.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.