Концерт, посвященный памяти Виктора Цоя, проведут в Балашихе
Фото - © МАУК "ДК "Кучино"
Концертная программа «Все это только кино», посвященная памяти Виктора Цоя пройдет в Балашихе 16 августа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Это ежегодное событие проходит в Доме культуры «Кучино».
Участники Балашихинского клуба поэтов и музыкантов «Новая Лира» организовывают особый концерт для всех поклонников творчества легендарного поэта и музыканта.
Виктор Цой — это не просто имя, это символ целой эпохи, оставивший глубокий след в сердцах поклонников русского рока.
В программе вечера — исполнение знаменитых песен из репертуара Виктора Цоя и группы «Кино», а также стихи и песни, посвящённые памяти музыканта. Каждый сможет не только насладиться его творчеством, но и поделиться своими впечатлениями и чувствами.
Начало концерта в 16:00. Вход свободный.
Адрес проведения: г. о. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Центральная, д. 11.
Подробности по телефону: 8 (498) 620-16-02.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.