Концерт «Песни русского мира» пройдет в Бронницах 21 сентября

В программе прозвучат самые любимые песни из репертуара талантливых исполнителей: Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой и Марины Девятовой. Также гостей порадуют чарующими русскими народными мелодиями, которые исполнят лучшие коллективы и солисты городского округа Бронницы. Для присутствующих на мероприятии выступят Вячеслав Мишин, Ирина Вишневская, Александр Шеховцов, ансамбль «Веселуха», хореографический коллектив «Конфетти» и многие другие.

Этот концерт — отличная возможность погрузиться в богатство и разнообразие русской музыки, насладиться прекрасными голосами и атмосферой дружбы. Не упустите шанс провести вечер в компании единомышленников и зарядиться позитивом.

Начало в 16:00, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.