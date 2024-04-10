Концерт ПараАртиады Москвы и Подмосковья прошел в Серпухове

Большой гала-концерт ПараАртиады Москвы и Московской области состоялся во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. Победители фестиваля 2023 года продемонстрировали творческие номера, которые подарили зрителям незабываемые эмоции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В Серпухове собрались талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья из 17 округов Подмосковья и Москвы. В их поддержку выступили профессиональные артисты.

«Каждый из исполнителей — светлый, добрый и с широкой душой. Эти люди являются для нас примером жизнелюбия, силы духа, ежедневного стремления стать лучшей версией себя», — сказал глава городского округа Сергей Никитенко.

Он поблагодарил инициатора и организатора ПараАртиады, председателя Пущинской организации Всероссийского общества инвалидов Марию Селихову за предоставленную возможность людям с ОВЗ развивать таланты.

«Отдельную благодарность за поддержку фестиваля выражаю депутату Московской областной Думы Анатолию Никитину. Рад, что в муниципалитете создана доступная среда для проведения такого мероприятия», — добавил Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.