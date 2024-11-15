Концерт ко Дню Матери состоится в подмосковном поселке Любучаны 23 ноября

23 ноября в поселке Любучаны городского округа Чехов состоится праздничный концерт под названием «Мамин праздник», посвященный Дню матери. Жителей и гостей поселка приглашают отметить это важное событие с музыкой, танцами и теплыми поздравлениями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт начнется в 12:00 в Доме культуры «Собеседник» по адресу: г. о. Чехов, п. Любучаны, ул. Спортивная, д. 17А.

Вход на мероприятие свободный, что предоставляет отличную возможность провести время в кругу семьи и друзей, насладиться выступлениями местных артистов. Возрастные ограничения: 0+.

Этот концерт станет отличным поводом для совместного отдыха как для детей, так и для взрослых. Организаторы праздника обещают, что все участники смогут погрузиться в атмосферу любви, заботы и уважения к матерям, получить заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.