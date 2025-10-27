Концерт хореографического коллектива «Калинка» прошел в Зимнем театре Орехово-Зуева

Уже почти 20 лет хореографический ансамбль «Калинка» отделения Дрезненской детской школы искусств Орехово-Зуевского округа радует зрителей своими танцами. Сейчас в коллективе — 111 учеников от 4 до 16 лет. 24 октября они сияли на сцене Зимнего театра, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

«Мы теперь работаем не только в одном направлении народного танца, хотя это основное у нас было. Но у нас теперь и современные танцы, эстрадные танцы и классическое направление», — рассказала преподаватель хореографического коллектива ДШИ им. Я.Флиера отделение Дрезненская ДШИ Наталья Иванова.

Коллектив подготовил 26 ярких номеров — народные танцы, современная хореография и бессмертная классика.

«Через танцы можно выразить свои эмоции, многие танцы несут в себе какую-то историю, где что-то показывается, и ты можешь прочувствовать на себе этот образ. Слышишь, как тебе аплодируют, ты понимаешь, что все это было не зря и не только сделано это для себя», — отметила ученица ДШИ им. Я.Флиера отделение Дрезненская ДШИ Сафина Исакова.

