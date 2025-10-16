Концерт гитарной музыки пройдет в усадьбе «Мураново» округа Пушкинский 18 октября

18 октября в большой гостиной Главного усадебного дома музея-заповедника «Усадьба „Мураново“ округа Пушкинский пройдет концерт „Многоликая гитара — старинная, классическая и современная музыка для гитары“. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов, мастера классической гитары и композитора Сергея Дедова гости услышат инструментальную музыку разных эпох и стилей. Прозвучат композиции старинных мастеров, произведения эпохи классицизма и романтизма, оригинальные сочинения современных композиторов, русскую музыку и латиноамериканские мелодии.

Начало концерта в 17:00.

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“.

Усадьба Мураново связана с именами двух известных русских поэтов Боратынского и Тютчева. Собрание музея-заповедника на сегодняшний день является одним из самых богатых в российских музеях. Оно насчитывает свыше 30 тыс. экспонатов, большая часть которых — мемориальные предметы, принадлежавшие некогда владельцам усадьбы и их родственникам. В мемориальной библиотеке хранится более 9 тыс. книг.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.