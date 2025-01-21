Концепцию треугольного лесопарка Подмосковья обсудят во вторник

21 января пройдет обсуждение будущей концепции благоустройства Треугольного лесопарка, расположенного рядом с городским парком культуры и отдыха Жуковского между улицами Гарнаева, Туполева и Амет-хан Султана, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проектный семинар состоится во ДК. Начало в 18:00. По его итогам будет сформирована концепция благоустройства треугольного лесопарка. Все жители приглашаются принять участие в обсуждении, поделиться своими предложениями и мнением.

Свои предложения, на основе которых в дальнейшем будет сформирована концепция благоустройства данной территории, также можно отправить по почте до 22 января 2025 года: 140181, Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23; электронная почта — zhukovskiygo@mosreg.ru.

Итоговая концепция благоустройства треугольного лесопарка будет сформирована с учетом мнений всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.