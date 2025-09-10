Концепцию благоустройства пешеходной зоны перед Ледовым дворцом обсудили в Балашихе

Общественные обсуждения проекта благоустройства пешеходной зоны на улице Парковая и площади перед Ледовым дворцом завершились в Балашихе. Обсуждения проходили с 20 августа по 3 сентября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Балашихи могли предоставить свои предложения по благоустройству данной территории в электронном формате на почту управления благоустройства администрации городского округа Балашиха. Обсуждение идей и предложение по обновлению площади проходило и в очном формате. Встречи местных жителей и представителей администрации проводились весной и летом в Ледовом дворце имени Юрия Ляпкина.

На основании поступивших предложений будет подготовлено задание на проектирование и разработан проект благоустройства общественной территории. Реализация благоустройства будет проводиться по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.