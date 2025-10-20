Контроль за уличной торговлей продолжается в Мытищах

Управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи продолжает активную работу по выявлению и пресечению фактов незаконной уличной торговли. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

С начала 2025 года в управление поступило 166 обращений от жителей города, касающихся нарушений в сфере торговли. По состоянию на 20 октября сотрудниками ведомства составлено 53 протокола о нарушениях, из которых 48 — с изъятием.

По итогам работы Мытищи заняли лидирующие позиции в регионе:

Первое место по количеству выявленных фактов уличной торговли и по числу протоколов за неделю

Второе место по количеству протоколов с изъятием товаров

Пятое место по общему числу составленных протоколов в области

Управление потребительского рынка и услуг администрации Мытищ продолжит проводить проверки, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере торговли.

Напоминаем, в случае выявления незаконной уличной торговли можно обратиться в управление потребительского рынка и услуг администрации г. о. Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30/1, по телефону 8 (495) 581-13-48, а также на электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru.

