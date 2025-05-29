Контроль родителей не поможет: эксперт объяснил, как мошенники обманывают детей

Современные мошенники используют понятный для детей язык игры и квеста. Они могут представиться сказочным героем или участником игры, соседом из соседнего двора и предложить выполнять задание ради игровой валюты, призов и какой-то цели, сообщил РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

1 июня будет отмечаться Международный день защиты детей. Его празднуют с 1950 года. Этот день призван напомнить о необходимости защищать права ребенка.

По данным МВД, мошенники и киберпреступники переключают внимание на детей. Все чаще несовершеннолетние становятся их жертвами. Злоумышленники не только убеждают перевести им деньги со счетов родителей, а еще уговаривают передать курьеру наличку и ювелирные украшения.

«Дело в том, что современные мошенники используют понятный для детей язык игры и квеста. Они могут представиться сказочным героем или участником игры, соседом из соседнего двора и предложить выполнять задание ради игровой валюты, ради призов и ради какой-то цели. В результате чего весь дом будет обыскан, смартфоны открыты, деньги переведены, куда скажут мошенники. Это действительно реальная угроза, и наши клиенты с этим сталкивались. Здесь мы подтверждаем, что подходы в очередной раз очень искусные, даже слишком искусные», — объясняет Косарев.

В желании обезопасить своего ребенка на ум приходит самый простой метод — установить на его устройства «родительский контроль». Косарев объясняет, что так можно поступить, вот только пользы от этого будет мало.

IT-эксперт советует держать ценности в неизвестном и недоступном для детей месте, желательно в сейфе. Кроме того, ребенок не должен знать паролей от приложений и устройств своих родителей. Даже если преступники смогут ввести в заблуждение несовершеннолетнего, то не смогут навредить.

Современные мошенники стали действовать намного эффективнее. Они подходят к обману жертв творчески и с выдумкой. Из-за чего для детей еще опаснее попадать в их сети.

«Важно помнить, что на той стороне не просто финансовый мошенник, а сотрудник украинской разведки. Со своими целями, задачами и эффективными инструментами, основанными на технологиях искусственного интеллекта», — напомнил Косарев.