Контроль и критика: как мать-деспот может испортить интимную жизнь ребенку

Психолог Анна Кулешова рассказала, как деспотичные матери влияют на будущую сексуальную жизнь своих детей и можно ли избежать негативных последствий, сообщает Life.ru .

Как объяснила специалист, постоянный контроль и подавление, а также критика могут сформировать у ребенка стеснительность, неприятие собственного тела и страх выражения своих желаний. В будущем это способно серьезно помешать здоровым сексуальным отношениям и получению удовольствия.

«В будущем женщина может испытывать тревогу по поводу своей сексуальной компетентности и бояться разочаровать партнера», — отметила Кулешова.

По ее словам, у мальчиков влияние матери-деспота может проявиться либо в поиске идеальной женщины-мамы, либо в страхе и недоверии к противоположному полу. Мужчина, за которого в детстве все решали, вырастает безответственным и неспособным принимать взрослые решения. А установка о том, что «мужчины не плачут», часто приводит к незрелости в эмоциональной сфере и неспособности устанавливать близкую связь с партнером.

Однако даже такие негативные последствия возможно преодолеть и наладить свою сексуальную жизнь, если трезво осознать проблему и найти пути решения, заключила психолог.