Контейнеры для сбора текстиля появятся на улицах Санкт-Петербурга

Российский экологический оператор, АО «Невский экологический оператор» и ООО «Бизнеспроф» договорились о совместном развитии сети по сбору ненужной одежды и текстиля в Санкт-Петербурге. В городе появятся специальные контейнеры, куда горожане смогут сдать текстильные изделия на переработку. Соглашение о сотрудничестве было подписано на полях Невского международного экологического конгресса — 2025, передает пресс-служба компании.

«Запускаем в Петербурге совместный с Невским экологическим оператором и „Бизнеспроф“ проект по созданию целой системы сбора текстиля. Но это не просто установка контейнеров, а шаг к формированию культуры разумного потребления. Мы хотим, чтобы у людей появилась привычка не выбрасывать старую одежду, а сдавать ее для дальнейшего использования или переработки. Российский экологический оператор окажет поддержку в нормативных и организационных вопросах, чтобы система была удобной и прозрачной для всех участников», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

По условиям соглашения, компания «Бизнеспроф» обеспечит установку и обслуживание контейнеров, а также будет вывозить текстиль на своем транспорте с использованием цифровой системы учета. Региональный оператор — «Невский экологический оператор» — будет координировать размещение контейнеров, следить за своевременным вывозом и передавать обращения граждан по вопросам работы системы.

«В марте 2024 года Невский экологический оператор совместно с ППК „Российский экологический оператор“ запустили в Санкт-Петербурге пилотный проект по сбору текстильных изделий, который показал отличные результаты — по итогам года было собрано 125,5 тонны текстильных изделий. Жители пилотных районов показали высокую вовлеченность, и на протяжении всего срока реализации проекта в адрес НЭО поступали предложения от жителей других районов о расширении географии. Этот шаг в виде подписания соответствующего соглашения значительно поможет сократить количество текстиля, отправляемого на объекты размещения, и, конечно, даст вещам вторую жизнь», — отметила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

Раз в квартал участники проекта будут отчитываться о количестве собранного текстиля, а также о его дальнейшей переработке. Также планируется проведение совместных просветительских мероприятий, направленных на снижение объемов текстильных отходов и вовлечение горожан в экологичные практики.

В 2025 году Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая. РЭО выступает генеральным партнером мероприятия. Помимо участия в деловой программе, команда РЭО организует сап-заплыв, джаз-концерт, а также установит мастерскую переработки «Зеленый фургон».

Организаторами XI Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — Фонд Росконгресс.