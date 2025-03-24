Консультации по вопросам мемориальных услуг пройдут в пяти округах Подмосковья

На этой неделе специалисты центра мемориальных услуг проведут бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения в пяти офисах «Мои Документы» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

24 марта рп. Лотошино, ул. Школьная, д. 19;

25 марта г. Луховицы, Советский пер., д. 4 к.5;

26 марта г. Можайск, ул. 20-е января, д. 6;

27 марта г. Черноголовка, пр-кт Институтский, д. 10;

28 марта г. Реутов, ул. Победы, д. 7.

Специалисты «ЦМУ» расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела и какие документы для этого необходимы. Консультанты также предоставят подробную информацию по этим и другим интересующим граждан вопросам.

Напомним, найти консультантов центра мемориальных услуг в МФЦ можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.