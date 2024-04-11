Консультации на кладбищах Московской области в апреле 2024 года

ГБУ МО «ЦМУ» возобновляет выезды консультантов на кладбища, чтобы жители Подмосковья могли непосредственно при посещении мест захоронений своих близких задать волнующие их вопросы в сфере погребения и похоронного дела, передает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

В апреле получить бесплатную консультацию можно будет на следующих кладбищах:

12 апреля — кладбище «Пуршевское», Московская обл., г. о. Балашиха, д. Пуршево

19 апреля — кладбище «Муниципальное городское кладбище Новое», Московская обл., г. о. Дзержинский, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 35

26 апреля — кладбище «Востряковское», Московская обл., г. о. Домодедово, мкр. Востряково, д. Ловцово

27 апреля — кладбище «Шереметьевское», Московская обл., г. о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский

27 апреля — кладбище «Шереметьевское новое», Московская обл., г. о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский

28 апреля — кладбище «Нахабинское» Московская обл., г. о. Красногорск, рп. Нахабино, (вблизи) ул. Советская, д. 99А

28 апреля — кладбище «Красногорское», Московская обл., г. о. Красногорск, 6 км Пятницкого ш.

«Главной целью работы учреждения является грамотное информирование граждан в вопросах погребения и ритуального обслуживания населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. Поэтому в весенне-летний период мы организовываем еженедельные выезды наших сотрудников на кладбища Московской области с целью предоставления бесплатных консультаций гражданам Подмосковья», — отметил директор ГБУ МО «ЦМУ» Казаков Н.А.

Консультанты ГБУ МО «ЦМУ» будут находиться в центральной зоне кладбища рядом с административным зданием.

Узнать специалистов можно по информационному баннеру учреждения, а также по форменной одежде в цветовой гамме и с символикой ГБУ МО «ЦМУ».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.