Конструктор, почетный гражданин Подмосковья Александр Леонов отмечает 73-летие

Конструктор, испытатель, разработчик и организатор работ по созданию ракетных комплексов и космических систем, гендиректор и генконструктор АО «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“» Александр Леонов 26 февраля отмечает день рождения. Ему исполнится 73 года.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанск Тамбовской области. Сегодня он руководит всеми работами по разработке и производству различных видов ракетной и ракетно-космической техники для Минобороны РФ, Федерального космического агентства, других отраслей промышленности, а также в рамках военно-технического сотрудничества.

Деятельность в «ВПК „НПО машиностроения“»

Окончил в 1975 году Московский авиационный институт по специальности «Летательные аппараты». Доктор технических наук, действительный член РАРАН, действительный член академии военных наук. Придя в 1975 году инженером-конструктором в Центральное конструкторское бюро машиностроения в городе Реутов, Леонов прошел путь до гендиректора и генконструктора предприятия.

В деле укрепления обороноспособности страны АО «ВПК „НПО машиностроения“» осуществляет разработку, производство, реализацию и модернизацию различных видов отечественной ракетно-космической техники. По всем направлениям деятельности под руководством Леонова получены важные практические результаты.

Он придает большое значение формированию кадрового состава предприятия, работе с молодыми руководителями и специалистами, повышению их профессионального уровня, обеспечению возможности их карьерного роста. На территории предприятия действуют дневное отделение Аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана с численностью обучающихся свыше 400 человек и филиал кафедры проектирования аэрогидрокосмических систем Московского авиационного института, где реализуется государственный план подготовки специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса.

Важнейшим направлением в деятельности Леонова являются также вопросы социально-бытового обеспечения работников предприятия, большинство которых проживает в Московской области. На предприятии существует широкий спектр разнообразных мер защиты, поддержки и поощрения сотрудников. В настоящее время реализуется очередной этап жилищной программы предприятия. Научная, научно-техническая и инновационная деятельность предприятия и подготовка кадров обеспечивают приток и закрепление в Московской области высококвалифицированных кадров. Значителен вклад предприятия в бюджеты региона и городского округа Реутов.

Награды

Леонов имеет 70 научных трудов, он автор (соавтор) более 30 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами СССР и патентами Российской Федерации. За особые трудовые заслуги перед государством и народом в 2019 году Леонов удостоен звания Героя Труда Российской Федерации. В составе творческого коллектива за работы по созданию, отработке и практическому использованию специальной системы — звания лауреата премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2002 год.

В 2003 году удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ». Награжден медалями. Постановлением губернатора Московской области от 19.09.2022 №300-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».