Конституционный суд разрешил оплачивать услуги юриста уступкой требования

Клиент может передать адвокату право взыскать судебные расходы с проигравшей стороны в счет оплаты юридической помощи. Это разъяснил Конституционный суд России, сообщает «Царьград» .

Суд рассмотрел жалобу адвоката Оксаны Феофиловой из Белгородской области. В 2020 году она заключила с клиентом договор о юридических услугах, включая возврат имущества через суд. Позже клиент уступил ей право требовать с ответчика возмещения судебных расходов в счет оплаты ее работы.

Суды удовлетворили требования по делу на 93%. Феофилова попросила признать ее правопреемником клиента в части возмещения более 450 тыс. рублей, но получила отказ. Местные суды сочли, что истец должен сначала фактически заплатить адвокату и лишь затем требовать компенсацию.

Конституционный суд пояснил: адвокат не является стороной спора, но может получить право на возмещение расходов по соглашению с участником дела. Закон позволяет считать долг клиента по оплате юридических услуг фактическим расходом в форме уступки требования.

Такой подход делает правосудие доступнее: адвокат принимает на себя риски нехватки денег у клиента и снижения суммы возмещения судом. Для проигравшей стороны дополнительных рисков нет. Суд признал оспариваемую норму соответствующей Конституции, а дело Феофиловой направил на пересмотр.

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