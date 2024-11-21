Конституционный суд отказал в демобилизации бойца ВС РФ по возрасту до 65 лет

Конституционный суд отклонил жалобу военнослужащего, который требовал признать неконституционной статью о предельном возрасте службы, объясняя это тем, что подписал контракт с Минобороны до вступления в силу нового закона и тогда демобилизироваться можно было в 50 лет, пишет РБК .

Мужчина требовал суд признать право военнослужащих уволиться из армии по закону, который действовал до 24 июня 2023 года. Тогда предельный возраст службы составлял 50 лет, и те, кто подписали контракт, могли демобилизироваться из армии, достигнув этого возраста.

Согласно новому закону, рядовые, сержанты и офицеры в чине ниже полковника могут уволиться со службы в 65 лет. Высшие офицеры могут покинуть службу не ранее 70 лет. Конституционный суд отклонил жалобу военнослужащего, не увидев противоречий.

Это не первый случай, когда военные, подписавшие контракт с Минобороны России до 24 июня 2023 года, пытаются уволиться со службы, достигнув прежнего предельного возраста службы, но получают отказ.