Конституция РФ стала документом, отражающим основные принципы национальной идеи, объединяющей прошлое, настоящее и будущее страны. Принятая 12 декабря 1993 года, она заложила правовой фундамент новой России, построенной на принципах суверенитета, правового государства и уважения достоинства личности. Об этом РИАМО сообщил кандидат юридических наук, член экспертного клуба «Дигория», замдиректора центра развития законодательства Дмитрий Матюшенков.

Сегодня, спустя более трех десятилетий, Конституция продолжает оставаться надежным ориентиром, адаптируясь к вызовам времени. Особую значимость в этом смысле приобретают поправки 2020 года. Более 200 поправок, внесенных в 42 статьи Конституции, стали результатом длительного общественного обсуждения и работы экспертов. А высочайший уровень поддержки — 77,92% голосов граждан — лучшее свидетельство того, что новая редакция Конституции отражает запросы россиян.

«Социальные гарантии, закрепленные в обновленной Конституции, уже сегодня приносят ощутимые результаты. Индексация пенсий и социальных выплат обеспечивает достойную старость миллионам россиян, а фиксация минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума формирует основу для роста благосостояния трудящихся. Эти меры подтверждают, что государство ставит человека в центр своей политики, последовательно улучшая условия жизни россиян. Не менее важным стало включение в Конституцию обязанности сохранять историческую память. Это укрепляет национальную идентичность, объединяя поколения гордостью за подвиги предков», — сказал эксперт.

Особенно важным стало закрепление статуса русского народа как государствообразующего — не в этноцентристском, а в историко-культурном смысле. Русский язык, как язык межнационального общения, объединяет многонациональный союз равноправных народов, многие из которых десятилетиями, а то и столетиями входили в состав земли русской.

«Поправки 2020 года также продемонстрировали зрелость российской демократии. Усиление роли Государственной Думы в таких вопросах, как утверждение председателя правительства, создает баланс интересов и повышает эффективность управления. Закрепление в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины отражает глубокое уважение к духовно-нравственным ценностям, которые веками формировали российскую цивилизацию и являются опорой традиционных ценностей», — добавил Матюшенков.

По словам эксперта, сегодня, спустя всего 5 лет после принятия поправок, можно сделать вывод о том, насколько своевременно они были внесены и насколько качественно были проработаны. В условиях, формирования многополярного мира, где на первый план выходят государства-цивилизации, колоссального экономического давления на Россию, попыток подмены понятий и искажения истории, именно Конституция создала основы для появления механизмов, позволивших России не только выдержать этот напор, но и совершить стремительный рывок вперед во всех сферах.

«В День Конституции важно отметить, что основной закон — это фундамент, на котором строится будущее России. И сегодня этот фундамент демонстрирует не только колоссальную прочность, но и наличие пространства и перспектив для дальнейшего развития страны», — заключил Матюшенков.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.