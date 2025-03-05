Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков предоставил отчет о работе за 2024 год жителям Солнечногорска. По словам Михалькова, в 2024 году в округе были обновлены детские площадки, семь дворовых территорий, а также проведена очистка водоемов, сообщила пресс-служба администрации подмосковного отделения партии.

«Специалисты очистили десять прудов и береговую линию озера Сенеж. В 2025 году модернизируют три детские игровые площадки на улице Военный городок, Дзержинского, а также в деревне Кривцово. Благоустроят девять дворовых территорий. В рамках мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок будут произведены работы на семнадцати детских игровых площадках», — сказал Михальков.

В ходе отчета он сообщил, что в прошлом году были сделаны значимые шаги для улучшения системы здравоохранения. В микрорайоне Рекинцо открыли Центральную поликлинику после капитального ремонта.

«Отремонтированы паллиативное отделение и отделение сестринского ухода в поселке Ржавки. Капитально отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Лыткино и Новая. Построен ФАП в поселке Жуково. Открыт кабинет доврачебной помощи в деревне Голубое. Было закуплено более 300 единиц медицинского оборудования. Весной в Солнечногорской больнице планируют открыть новые кабинеты с современным оборудованием — рентген-аппаратом и МРТ. Нам важно, чтобы пациенты были довольны качеством оказания медицинских услуг. С этого года мы запускаем конкурс на лучшее медицинское учреждение округа. Именно пациенты в нем будут главными экспертами», — прокомментировал секретарь местного отделения «Единой России».

Константин Михальков также рассказал о том, что в 2024 году в округе отремонтировали 32 участка дорог. Общая протяженность составила почти 44 километра.

«В план ремонта вошли 23 дороги муниципального значения и девять — регионального. В планах на этот год ремонтные работы на 53 дорогах, это порядка 30 километров. Также, будет заменена брусчатка на улицах Дзержинского, Баранова, Банковской и возле здания железнодорожной станции. Дороги определены с учетом мнения жителей, которое они высказывали на слушаниях бюджета», — отметил глава округа.

Он подчеркнул, что значимый вклад внесен и в жилищно-коммунальное хозяйство. На котельной «Выстрел» проведен капитальный ремонт и полностью заменено оборудование. В Голубом сделан ремонт котлов и замена сетевых насосов. В Лыткино заменили два котла, насосные группы и трубы, произведено обустройство угольных ям.

«На котельной Стеклозаводская заменены теплообменники, установлены новый котел, современная система химподготовки, насосы. В Миронцево смонтированы новые насосы и произведена замена ЗРА котлов. В Менделеево полностью модернизирована котельная, заменили трубные системы на 8-ми теплообменниках. Специалисты отремонтировали самый аварийный участок сетей протяженностью почти 5 километров. В этом году продолжат работу по модернизации тепловых сетей, чтобы обновить более 15 километров», — сказал Михальков.

В завершение мероприятия Константин Михальков заключил, что все изменения стали возможны благодаря совместной работе жителей и власти. Благодаря наказам жителей, которые вошли в народную программу партии «Единая Россия» было ясно, что больше всего волнует людей и где необходимо усилиться.

«Сейчас в народную программу нашей партии внесены значимые изменения. В новой версии программы предусмотрена всесторонняя поддержка малых компаний, а также креативных и творческих индустрий, вузов и научных центров, что способствует созданию инновационной экосистемы. Документ был сформирован на основе предложений и обращений граждан, отражая реальные нужды и интересы населения. Партийцы Подмосковья собрали более 780 тысяч наказов, что подтверждает активное участие граждан в разработке инициатив. Мы продолжаем двигаться вперед, учитывая мнения наших граждан и стремясь к высокому уровню технологического развития. Спасибо всем, кто поддерживает развитие округа. Очень важно продолжать совместную работу по улучшению жизни в городском округе Солнечногорск», — подытожил Михальков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.