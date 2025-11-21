Конкурсы красоты могут довести до анорексии свою аудиторию

Психолог Лисич: конкурсы красоты могут довести девушек до анорексии и депрессии

С одной стороны, конкурсы красоты могут создавать идеализированные образы женщин, что безусловно может оказывать давление на девушек. Стремление соответствовать этим стандартам может приводить к серьезным проблемам с самооценкой, а также к физическим и психологическим расстройствам, таким как анорексия или депрессия. Об этом РИАМО сообщила психолог Антонина Лисич.

«Это особенно актуально в эпоху социальных сетей, где образы идеальной внешности становятся повседневной нормой», — отметила психолог.

С другой стороны, по словам эксперта, многие участницы конкурсов используют эту платформу для продвижения важных социальных и культурных инициатив, что придает им новый смысл.

«Однако важно помнить, что красота — это не только внешность. Она включает в себя личные качества, уверенность и умение быть собой», — добавила Лисич.

Ранее завершился скандальный конкурс красоты «Мисс Вселенная – 2025». В ходе него были и отравления, и травмы, и тайные голосования. Выявили даже секс-скандал с членом жюри, который признал свою связь с участницей и покинул мероприятие до финала. Победительницей стала Фатима Бош из Мексики, которую в начале оскорбил один из организаторов, публично назвав ее дурой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.