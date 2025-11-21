В скандальном конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2025», которой прошел в Таиланде, победительницей стала Фатима Бош из Мексики, сообщает Woman.ru .

Победила та самая участница, которую в начале оскорбил один из организаторов. Бош не появилась на спонсорской съемке, поэтому мужчина сделал ей выговор, публично назвав ее дурой, а также потребовал охрану вывести девушку из зала. Многие конкурсантки тогда поддержали участницу из Мексики и покинули помещение вместе с ней. Тогда Бош сказала: «Мы живем в XXI веке, я не кукла, которую можно красить, причесывать и переодевать».

Завоеванный мексиканкой титул стал четвертым таким у ее страны.

Первой вице-мисс стала Правинар Сингх из Таиланда, второй вице-мисс — Стефани Абасали из Венесуэлы, третьей вице-мисс — Ахтиса Манало из Филиппин.

Россиянка Анастасия Венза не прошла в топ-30 конкурса «Мисс Вселенная-2025».

Сам конкурс красоты в 2025 году оказался скандальным. Там были и отравления, и травмы, и тайные голосования. Выявили даже секс-скандал с членом жюри, который признал свою связь с участницей и покинул мероприятие до финала.

