Конкурсанты из Подмосковья прошли в окружной этап проекта РФ «Знание.Лектор»

14 представителей Подмосковья стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Знание.Лектор», в котором приняли участие 1 500 участников из 84 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Конкурс, организованный Российским обществом «Знание», стал платформой для более 5 тыс. авторских лекций, посвященных различным сферам знаний. 300 лучших лекторов прошли в окружной этап, среди которых больше всего конкурсантов из Центрального федерального округа — 85.

Так, среди лучших лекторов в номинации «История и сохранение исторической памяти» оказались кандидат исторических наук Станислав Аманов и учитель лицея № 8 города Электросталь Николай Овденко.

Темы педагогики, образования и наставничества в своих конкурсных выступлениях раскрыли доцент Российского государственного университета народного хозяйства им. В. И. Вернадского Юлдуз Хисматуллина, начальник отдела развития образования коломенского ГСГУ Валерия Ковалева, учитель начальных классов химкинской школы № 29 города Любовь Потапова, учитель русского языка и литературы областного технолицея имени В. И. Долгих Дарья Антонова.

Также в окружной этап от Московской области прошли тренер школы «Добро.Университет», руководитель волонтерской системы сохранения памяти и творческого наследия советских актеров театра и кино среди молодежи #ПроектНародныйАртист Татьяна Афонина, учитель Гимназии № 2 города Клин Евгения Минина, кандидат педагогических наук Наталья Северова и многие другие.

С 25 ноября по 5 декабря 2024 года участники окружного этапа представят свои лекции онлайн перед экспертным советом, в котором состоят представители органов государственной власти, образовательных организаций и научного сообщества.

Победители конкурса получат шанс стать частью региональных команд лекторов общества «Знание» и смогут продолжить свою карьеру в просветительской сфере. 70 победителей среди взрослых и студентов получат по 250 тысяч рублей на продвижение своих лекций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.