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Конкурс «Учитель года — 2025» продолжается в Серпухове

В Серпухове продолжается отборочный конкурс по выбору лучшего педагога года в рамках городского конкурса педагогического мастерства «Учитель года — 2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в нем принимают участие 11 учителей — молодых специалистов, 9 педагогов с опытом работы и 11 воспитателей. В составе жюри — победители и финалисты предыдущих лет.

Среди них педагоги, входившие в пятерку лучших в Московской области, а также лауреат конкурса «Педагог года Подмосковья — 2024».

В ходе профессиональных испытаний конкурсанты доказывают свое умение пробудить у школьников интерес к предмету, демонстрируют творческий подход к решению профессиональных задач.

Помимо соревновательной составляющей, конкурс несет важную миссию — помогает обмениваться опытом и транслировать лучшие наработки.

По результатам отбора выявят сильнейших в номинациях, «Педагогический дебют», «Воспитатель года» и «Педагог года».

Итоги подведут в декабре, финалисты будут представлять Серпухов на областном этапе конкурса «Учитель года Подмосковья» в апреле 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.