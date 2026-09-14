Конкурс «Твой код безопасности» стартовал в Подмосковье

Школьники 6–11 классов Подмосковья смогут до 15 ноября представить медиаработы по профилактике экстремизма, терроризма и цифровой безопасности на конкурс «Твой код безопасности», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональный конкурс медиаконтента «Твой код безопасности» пройдет в Московской области с 14 сентября по 15 ноября. Его цель — повысить правовую и цифровую грамотность школьников в вопросах противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также рассказать о рисках вовлечения в противоправную деятельность.

К участию приглашаются ученики 6–11 классов. Работы можно подать индивидуально или в группах до трех человек. Конкурс проводят в двух возрастных категориях: для подростков 6–8 классов и школьников 9–11 классов.

Участникам предложены номинации «Кибербезопасность», «Вместе против вербовки» и «Герой нашего времени: поступок как выбор». Можно подготовить комикс, в том числе с использованием графических редакторов и нейросетей, или вертикальный видеоролик продолжительностью до трех минут.

Школьный этап продлится до 4 октября, муниципальный — до 25 октября, региональный — до 15 ноября. Экспертная комиссия оценит соответствие теме, качество исполнения, оригинальность, оформление и эмоциональность работы. Максимальная оценка составит 25 баллов.

Организаторами выступают министерство образования Московской области и Корпоративный университет развития образования. Партнерами стали Главное управление региональной безопасности Московской области, министерство информации и молодежной политики Московской области, Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области, Национальный центр помощи пострадавшим и пропавшим детям и телеканал «360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.