Конкурс рисунков о раздельном сборе отходов стартовал по всей России

Всероссийский конкурс рисунков «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» стартовал 27 мая при поддержке Российского экологического оператора. В нем могут принять участие воспитанники детских садов и ученики младших классов школ, передает пресс-служба российского экологического оператора.

«Мы понимаем, как много значит экологическое просвещение. Эту работу надо начинать с самого детства, воспитывая в детях ответственное отношение и любовь к природе через разные форматы взаимодействия. Благодаря таким проектам ребята лучше понимают значение экологии и личный вклад каждого человека в сохранение природных богатств», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Цель конкурса — рассказать детям, как беречь окружающую среду и правильно обращаться с отходами. Участникам предстоит нарисовать, как сказочные герои Эколята — друзья и защитники Природы — помогают сохранять чистоту, собирают отходы раздельно и используют вторичное сырье. Важно не просто нарисовать, но и в сопроводительном тексте объяснить, что именно делает каждый герой для защиты окружающей среды.

Конкурс пройдет в три этапа — сначала на уровне детских садов и школ, затем — на региональном, и завершится федеральным этапом с награждением победителей. Участвовать могут дошкольные группы и школьники с 1 по 4 класс. Работы принимаются до 15 декабря 2025 года.

Перед началом конкурса педагоги рассказывают детям об основах раздельного сбора отходов и правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для этого используется просветительская платформа «Зеленая школа» РЭО, где собраны все необходимые матриалы для объяснения темы экологии доступным языком.

Проект проходит в рамках всероссийских программ «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и акции «Россия — территория Эколят».