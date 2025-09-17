Конкурс профессионального мастерства прошел в Раменском колледже

Раменский колледж очень сильно преобразился и стал центром науки и образования. Здесь собрались лучшие будущие и действующие специалисты в области электроники: АО «РПЗ», Раменского колледжа и филиала Авиационного техникума имени В. А. Казакова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Второй год подряд проводим в этих стенах конкурс „КРЭТ: Формула роста“ — это перерастает уже в традицию. Это очень хорошая история, когда на одной площадке и за одними рабочими местами встречаются студенты колледжа и сотрудники предприятия. Такая точка соприкосновения находит взаимовыгодное сотрудничество, где не только студенты учатся у работников завода, но и работники находят что-то новое в подходах, приемах работы, так как развитие любой специальности, любой отрасли не стоит на месте», — отметил и. о. директора Раменского колледжа Александр Осадчий.

Люди для предприятия очень важны, и оттого, с каким настроем они приходят на завод, зависит эффективность работы завода, и проводимый конкурс — это начало совместной работы.

Студенты и работники должны были преодолеть 2 этапа: теоретический — тестирование по дисциплинам электроники и радиотехники и практический — задание по монтажу.

Получив спецодежду и пройдя инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, студенты приступили к выполнению конкурсных заданий. На два этапа было отведено 4 часа.

«Мастерство, которое студенты показывают в конкурсе, иногда превосходит мастерство, которое есть у других участников. Они чувствуют свою конкурентоспособность, что добавляет им уверенность в себе и естественно дает возможность нам посмотреть на ту смену, то следующее поколение работников предприятия, которое готовит нам Раменский колледж», — рассказал начальник производственно-учебного центра РПЗ Алексей Казанов.

В конкурсе участвовало 15 конкурсантов почти все справились с поставленными задачами. Участники получили сертификаты и приглашение от завода на стажировку и дальнейшее трудоустройство.

