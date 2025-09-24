Конкурс «Педагогический дебют» стартовал в Волоколамском округе

сегодня в 11:14

В Волоколамской школе № 2 состоялся первый этап конкурса профессионального мастерства среди молодых учителей, чей стаж работы не превышает трех лет, передает пресс-служба администрации городского округа.

В этом году в муниципальном этапе участвуют восемь специалистов.

Участников конкурса и их наставников приветствовала заместитель главы Волоколамского муниципального округа Марина Арестовна Марнова. Она отметила значимость профессии педагога и пожелала удачи конкурсантам.

На первом этапе учителям предстояло подготовить презентацию «У меня это хорошо получается». Первый этап состоялся 23 сентября. Участники рассказали о себе и о своих инновационных идеях, которые они применяют в своей деятельности.

Следующий этап — проведение открытого урока. Учителя продемонстрируют свое педагогическое мастерство школьникам и членам жюри. Второй этап начнется с 24 по 29 сентября. 1 октября подведут итоги конкурса.

Победитель представит Волоколамский округ на региональном этапе, который пройдет в ноябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.