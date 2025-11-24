Конкурс «Красивые дети красивого города — 2025» в Наро-Фоминске стал подарком ко Дню мамы. Все выступления детей были посвящены их самым дорогим людям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Девять детей 5-10 лет покорили зрителей в ДК «Созвездие» дефиле в повседневной, спортивной и бальной одежде. Их выступление оценивали местные педагоги и общественные деятели.

Но главное богатство этого праздника скрывалось не в нарядах, а в сердцах юных участников. В «Визитной карточке» ребята поделились самыми сокровенными мечтами. Зрители услышали о планах — стать лучшим врачом России или отважным полицейским, покорить мировой лыжный пьедестал. А рядом — такие же важные, но такие простые и искренние желания: найти верных друзей, научиться красиво танцевать, чтобы родители никогда не болели и всегда любили, и объездить весь мир. В этом и есть настоящая магия детства — в смеси грандиозного и безмерно доброго.

Выступление вызвало бурю аплодисментов: зрители были растроганы стихами о маме, восхищены энергией танцев и очарованы музыкой. Этот день наглядно показал, что истинная красота кроется в детской непосредственности и теплых чувствах к семье.

Победители конкурса: среди девочек — Василиса Глазова («Маленькая мисс Наро-Фоминск»), Виктория Некрасова («Мисс фотомодель»), Кира Бахмутских и Арина Мясникова («Маленькая звездочка»), Милана Козлова («Мисс артистизм»); среди мальчиков — Дима Димитриев («Маленький мистер Наро-Фоминск»), Даниил Храмцов («Мистер фотомодель»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.